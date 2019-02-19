Yılın en mutlu şehri İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen iki yarışmada 4 ödül birden kazandı. Gençlik Festivali, Macera Park ve İzmirDeniz projeleriyle ödüllendirilen İzmir, aynı zamanda 'Yılın En Mutlu Şehri' seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 6. kez düzenlenen Shining Star Awards yarışmasından üç ödülle döndü. Türkiye çapında belediye, kamu ve özel kurumların 16 dalda yarıştığı Shining Star Awards 2019 - Eğlence, Etkinlik ve Rekreasyon Ödül töreninde İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk defa açılan 'Yılın Mutlu Şehri' kategorisinde ödül kazanırken, Macera Park projesiyle 'Yıldızlı Proje', Gençlik Festivali ile de 'En Başarılı Festival' kategorilerinde ödül kazandı.

ATRAX Fuarı kapsamında Tureks Uluslararası Fuarcılık tarafından İstanbul'da düzenlenen törende İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ödüllerini Sosyal Projeler Müdürü Burcu Önenç, Kültür ve Sanat Şube Müdürü Serap Gül, AB Hibe Projeleri Şube Müdürü Başak Somuncu ve Macera Park oyun grubu yüklenici firması Genel Müdürü Ahmet Şevki Kırbaş birlikte aldı.

Neden İzmir?

Yılın Mutlu Şehri Ödülü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir sakinlerinin mutluluğuna, yaşam kalitesine katkı sağlayacak altyapıyı oluşturduğu, kente eğlence ve etkinlik tesisleri kazandırdığı, çok yönlü parklarıyla ve yeşil alanları ile kentlilere doğayla iç içe ortam sağladığı için verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ödül kazandığı Gençlik Festivali ise üniversiteli gençlerin gönlünde adeta taht kuruyor. 2017 yılından bu yana Mayıs ayında düzenlenen festivale Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce öğrenci, İnciraltı Kent Ormanı'nda kamp kurarak hem kent stresinden uzak doğayla baş başa kalıyor hem de spor ve konser etkinliklerine katılarak güzel günler geçiriyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yıldızlı Proje' ödülü kazandığı Macera Park İzmir de, spor ve eğlencenin bir arada olabildiği aktivitelere odaklanırken, her yaştan ziyaretçi grubuna hitap ediyor. Park, açık hava sporlarının yapılabileceği mekanlar ile dağcılık, kaya tırmanışı ve zipline gibi aktiviteleri barındırıyor.

Bir ödül de mimarlardan

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mavişehir-Üçkuyular arasında hayata geçirdiği 'İzmirDeniz' projesiyle de Türk Serbest Mimarlar Derneği'nin 'TürkSMD 13. Mimarlık Ödülleri' yarışmasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü. 2 yılda bir düzenlenen ve Türkiye'deki güncel nitelikli mimarlık eserlerini belgelemek ve ödüllendirmek amacını taşıyan yarışmada, toplamda 5 kategoride ödüller sahiplerini buldu. Ankara'da, TSMD Mimarlık Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, Etüd Projeler Daire Başkan Vekili Ertan Dikmen ve Kentsel Tasarım Ve Kent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu katıldı.

İzmirlilerin huzurlu yaşamını koruyarak yaşam kalitesini geliştirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Mavişehir-Üçkuyular arasındaki yaklaşık 40 km'lik kıyı şeridini bambaşka bir görünüme kavuşturdu.