Yollar asfaltlandı çocuklar sevindi

Menderes Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yol çalışmalarında asfaltlanan yollara en çok sevinenler çocuklar oldu.

Yasin Çetin - Menderes Belediyesi tarafından ilçede başlatılan asfalt seferberliği ile bozuk, çamurlu, çukurlu yollar asfaltla buluşuyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında asfaltlanan yollara en çok sevinen ise çocuklar oldu. Çalışmalar öncesi sokağa çıkamayan çocuklar asfaltlanan yollarda gönüllerince vakit geçirmeye başladı.

Çalışmalarımız sürecek

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, " Nisan ayında başlattığımız asfalt seferberliği ile yollarımızı kullanışlı hale getiriyoruz. Şu ana kadar 60 kilometrelik yolumuzu asfaltla buluşturduk. Çalışmalarımız devam ediyor. Menderes'te bozuk, çamurlu, çukurlu yollar tarih olana kadar asfaltlama çalışmalarımız sürecek" dedi. Başkan Soylu, "Çalışmalar vatandaşlarımız tarafından da beğeniliyor. En çok da çocuklarımızın mutlu olması beni mutlu ediyor. Yürüyecekleri bir yol bile yokken şimdi rahatlıkla sokakta gönüllerince oynuyorlar, bisiklete biniyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu için gece, gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.