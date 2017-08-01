Yorgancılar: Çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza terörist olarak çıkarmamalıyız!

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO)’nun Temmuz ayı meclis toplantısında konuşan Başkan Ender Yorgancılar, işsizliğin azaltılması ve eğitimde kalitenin arttırılması gerektiğini söyledi. ‘İş bulamayan, gezen herkes potansiyel tetikçi olarak sokaklarda olacak’ diyen Yorgancılar, okullarda verilecek cihat dersine yönelik ise, ‘Akılcı bir eğitim en büyük cihaddır. Küçük yaştaki çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza birer terörist olarak çıkarmamalıyız. Onun için Sanayi 4.0'a uygun eğitim vermeliyiz’ diye konuştu

Ali Budak-

‘Alınan kararlar üzücü’

İşsizliğin giderilmesinde en önemli adımın eğitim olacağını açıklayan Yorgancılar, ‘Bizim neredeyse her toplantıda dile getirdiğimiz, altını çizdiğimiz, eksikleri ifade etmeye çalıştığımız eğitim konusunda ne yazık ki, üzücü kararlara imza atılmakta. Biz, Sanayi 4.0 sürecinde başlanması gereken noktanın eğitim sisteminde yeniden yapılanma ve eğitim 4.0 altyapısının oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte öncelikle bilim ve eğitim stratejilerimizi yeniden kurgulamalıyız’ ifadelerini kullandı.

‘Cihat ile terörist yetişir’

Bugün eğitime farklı bir pencereden bakıldığının da altını çizen Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: Maalesef ders müfredatı farklı bir yönde ilerlemektedir. Bir milletvekilinin söylediği, 'Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok' sözünü kabul etmemiz mümkün değil. Çocuklara derste insanın nefsine karşı verdiği mücadeleyi mi, yoksa canlı bomba olarak can almayı, kamyonla insanların üstüne dalmayı, kendinden olmayanı düşman görmeyi mi anlatacağız. Akılcı bir eğitim en büyük cihaddır. Küçük yaştaki çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza birer terörist olarak çıkarmamak en önemli konudur. Onun için Sanayi 4.0'a uygun eğitim vermeliyiz.

Cemaat yapılanmaları son bulmalı

Son günlerde Atatürk'e karşı yapılan saldırıların da kabul edilemez olduğunu belirten Yorgancılar, ‘Bunu yapan kişilerin yakalanıp tutuklanması bizleri mutlu etti. Bu işi yapan kişilere en ağır cezalar verilmeli ki, benzerini yapmaya kimse cesaret edemesin. Din, cemaat kisvesi altındaki yapılanmalar son bulmalı. Güçlü Türkiye için hepimiz birlikte hareket etmeliyiz’ diye konuştu.

Meclis toplantısında uzun yıllar EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren işadamı Şinasi Ertan da yapılan konuşmalarla anıldı. EBSO Temmuz ayı meclis toplantısında üyelere seslenen Başkan Ender Yorgancılar , yeni kabinenin kıdem tazminatı konusunu çözmesi gerektiğini bunun yanında eğitim ve işsizliğe de daha fazla önem vermesi gerektiğini belirtti. Yorgancılar, şöyle konuştu: Hükümet önceki açıklamalarında 'işsizlik fonu olunca kıdem tazminatı ortadan kalkacak' demişti. Ama henüz bu gerçekleşmedi. Diğer bir konu ise işsizliğin azaltılması yönünde. İstihdam seferberliğinde kentimizin 100 bin olan hedefi 96 bin olarak gerçekleştirildi ama bu yeterli değil. Çünkü işsiz gezen herkes potansiyel tetikçi olarak sokaklarda olacak.İşsizliğin giderilmesinde en önemli adımın eğitim olacağını açıklayan Yorgancılar, ‘Bizim neredeyse her toplantıda dile getirdiğimiz, altını çizdiğimiz, eksikleri ifade etmeye çalıştığımız eğitim konusunda ne yazık ki, üzücü kararlara imza atılmakta. Biz, Sanayi 4.0 sürecinde başlanması gereken noktanın eğitim sisteminde yeniden yapılanma ve eğitim 4.0 altyapısının oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte öncelikle bilim ve eğitim stratejilerimizi yeniden kurgulamalıyız’ ifadelerini kullandı.Bugün eğitime farklı bir pencereden bakıldığının da altını çizen Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: Maalesef ders müfredatı farklı bir yönde ilerlemektedir. Bir milletvekilinin söylediği, 'Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok' sözünü kabul etmemiz mümkün değil. Çocuklara derste insanın nefsine karşı verdiği mücadeleyi mi, yoksa canlı bomba olarak can almayı, kamyonla insanların üstüne dalmayı, kendinden olmayanı düşman görmeyi mi anlatacağız. Akılcı bir eğitim en büyük cihaddır. Küçük yaştaki çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza birer terörist olarak çıkarmamak en önemli konudur. Onun için Sanayi 4.0'a uygun eğitim vermeliyiz.Son günlerde Atatürk'e karşı yapılan saldırıların da kabul edilemez olduğunu belirten Yorgancılar, ‘Bunu yapan kişilerin yakalanıp tutuklanması bizleri mutlu etti. Bu işi yapan kişilere en ağır cezalar verilmeli ki, benzerini yapmaya kimse cesaret edemesin. Din, cemaat kisvesi altındaki yapılanmalar son bulmalı. Güçlü Türkiye için hepimiz birlikte hareket etmeliyiz’ diye konuştu.Meclis toplantısında uzun yıllar EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren işadamı Şinasi Ertan da yapılan konuşmalarla anıldı.