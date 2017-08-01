Yorgancılar: Çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza terörist olarak çıkarmamalıyız!

‘Alınan kararlar üzücü’
İşsizliğin giderilmesinde en önemli adımın eğitim olacağını açıklayan Yorgancılar, ‘Bizim neredeyse her toplantıda dile getirdiğimiz, altını çizdiğimiz, eksikleri ifade etmeye çalıştığımız eğitim konusunda ne yazık ki, üzücü kararlara imza atılmakta. Biz, Sanayi 4.0 sürecinde başlanması gereken noktanın eğitim sisteminde yeniden yapılanma ve eğitim 4.0 altyapısının oluşturulması gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte öncelikle bilim ve eğitim stratejilerimizi yeniden kurgulamalıyız’ ifadelerini kullandı.
‘Cihat ile terörist yetişir’
Bugün eğitime farklı bir pencereden bakıldığının da altını çizen Yorgancılar, sözlerini şöyle sürdürdü: Maalesef ders müfredatı farklı bir yönde ilerlemektedir. Bir milletvekilinin söylediği, 'Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok' sözünü kabul etmemiz mümkün değil. Çocuklara derste insanın nefsine karşı verdiği mücadeleyi mi, yoksa canlı bomba olarak can almayı, kamyonla insanların üstüne dalmayı, kendinden olmayanı düşman görmeyi mi anlatacağız. Akılcı bir eğitim en büyük cihaddır. Küçük yaştaki çocukları cihat ile yetiştirip karşımıza birer terörist olarak çıkarmamak en önemli konudur. Onun için Sanayi 4.0'a uygun eğitim vermeliyiz.
Cemaat yapılanmaları son bulmalı
Son günlerde Atatürk'e karşı yapılan saldırıların da kabul edilemez olduğunu belirten Yorgancılar, ‘Bunu yapan kişilerin yakalanıp tutuklanması bizleri mutlu etti. Bu işi yapan kişilere en ağır cezalar verilmeli ki, benzerini yapmaya kimse cesaret edemesin. Din, cemaat kisvesi altındaki yapılanmalar son bulmalı. Güçlü Türkiye için hepimiz birlikte hareket etmeliyiz’ diye konuştu.
Meclis toplantısında uzun yıllar EBSO Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten ve geçtiğimiz haftalarda yaşamını yitiren işadamı Şinasi Ertan da yapılan konuşmalarla anıldı.