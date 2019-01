Yüksek yapılaşmaya yargıdan durdurma kararı

Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin, İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde açtığı, 2017/1862 Esas No’lu dava lehine sonuçlandı ve mahkeme ilgili imar değişikliğini durdurma kararı verdi

Karabağlar Belediyesi’nin yaptığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı Karabağlar 2. Etap Bahçelievler-Gülyaka Mahalleleri ve Civarı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile bu plana ilişkin plan değişikliği İzmir 5. İdare Mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme, Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin öne sürdüğü;

· Ulaşım altyapısına, yol ağına ve kademelenmesine yönelik yeterli alan ayrılmadığı,

· Planla getirilen yapılaşma koşullarının yoğunluk artışına sebebiyet verdiği,

· Yüksek yapılaşma önerisinin İzmir Körfezi siluetini bozacağı,

· Plan notlarında yer alan hükümler sebebiyle yüksek yapı alanlarının önünün açıldığı,

· Kat adedi ve bina yüksekliği artışı ile şehrin ve alanın güneşe olan cephesinin olumsuz etkileneceği

gerekçelerini haklı buldu.

ALPASLAN: ENDİŞELERİMİZ HAKLI BULUNDU

Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı H. İbrahim Alpaslan, “Kent yağmasına karşı açtığımız bir davayı daha kazanmaktan, haklı olduğumuzun belgelenmesinden dolayı mutluyuz. Endişelerimiz yasal merciler tarafından da onaylandı” diye konuştu. Alpaslan, iİgili mahkemenin bilirkişi raporuna dayanarak söz konusu planın iptaline karar verdiğini kendilerine 17 Ocak 2019 tarihinde tebliğ ettiğini belirtti. H. İbrahim Alpaslan yapılan işlemin özetle, “Şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan bütünlüğüne ve planlamanın eşitlik ilkesine aykırı olduğunun belirtildiğini dile getirdi.

SEÇİM SON ŞANS

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu adına bir açıklama yapan Alpaslan; şunları söyledi:

“Kamu yararını gözetmek ve her türlü idarenin meslek alanımıza giren konularda kamunun aleyhine eylemlerine engel olmak Anayasal sorumluluğumuz. Bu dayanaktan hareketle, kentimizdeki imar kararlarını incelemek ve gerekli durumlarda konuyu yargıya taşımak, İzmir’in çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerine uygun olarak gelişmesini sağlamak önde gelen görevlerimizdir. Uzun süredir İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bir çoğunun çağdaş şehircilik ve mimarlık ilkelerinin, eşit, sosyal, demokrat belediyecilik ilkelerinin olabildiğince uzağına savrulduğunu üzülerek izlemekteyiz. Yoğun, altyapısız, hukuksuz yapılaşma için birbiriyle yarışan ilçeler, her gün yeni bir yerden yükselen ve kenti her geçen gün daha da kilitleyen yüksek yapılar, hukuksuz olduğu tescillendiği halde durdurulamayan holding inşaatları ülkemizdeki topyekun çöküşten ne yazık ki kentimizin de payını aldığının en net göstergeleri. Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak yaklaşan yerel seçimlerin kentin son şansı olduğunu bu vesile ile hatırlatırken, çağdaşlıktan, hukuktan, eşitlikten ve demokrasiden nasibini almamış belediye başkanları ile İzmir’in çöküşünün çok uzak olmayacağı konusunda endişe ve uyarımızı da kamuoyu ile paylaşmayı görev biliyoruz”