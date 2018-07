Zamların seçimden sonraya ertelenmesi ahlaki değil

İzmir'de toplu ulaşım ve suya zam geldi. Arka arkaya gelen zamlar aile bütçelerini sarsarken vatandaşta da tepkiye neden oldu. Vatandaşların bir tepkisi de tepki çekmemek için zamların seçim sonuna ertelenmesine oldu

Şefika Bal-İzmir'de toplu ulaşım ve suya zam geldi. Suyun metreküp fiyatına 1 Ağustos tarihi itibariyle yüzde beş zam yapılırken toplu ulaşımda da öğrenci 1.65 TL'den 1.80 TL'ye tam bilet ise 2.86 TL'den 3 TL'ye yükseltildi.

İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Aziz Kocaoğlu idaresinde gerçekleşen İZSU Genel Kurulu'nun Temmuz ayı olağan meclis toplantısında suya yüzde beş, İBB Başkanvekili Sırrı Aydoğan idaresinde gerçekleşen İBB Temmuz ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunda da toplu ulaşım zammı kararı alındı.



52 yaşındaki emekli bankacı Ahmet Karakuzulu, bu iki zam da kuşkusuz biz emeklilerin bütçesinde açıklara yol açacak diyerek şunları ekledi: Ay başında aldığımız emekli maaşını 30 güne bölüp harcamayı tercih ediyoruz, şimdi bu hesabı yeniden gözden geçirmek gerekecek. Akaryakıt fiyatlarındaki artış haliyle toplu taşımaya da yansıdı. Ben özellikle emekli olarak bu artışı hoş karşılamıyorum, ama ülkemizin dışa bağılılığının azaltılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması deteklenmeli ki bu tür fiyat artışları bizi daha az etkilesin. 4 kişilik bir ailenin aktif olarak dışarıya çıktığını, evde su kullandığını düşünürsek minimum 150-200 lira ilave masraf çıktı demektir. İnsanların çoğu zaten geçim sıkıntısı yaşıyor, şimdi bu sıkıntı daha da artacak dedi.

'Zamlar seçim sonrasına ertelendi'

Ahmet Karakuzulu, zamların seçimden sonra yapılmasını eleştirdi. Karakuzulu, "Bu tür zamların seçimden sonra yapılması çok ahlaki değil. Vatandaşı kandırmaya yönelik çalışmak hoş değil, tepki toplamamak adına seçim sonrasına zamları ertelediler. Ama zam yapılacağı konusunda da bir yandan halkı hazırladılar. Toplu ulaşımdaki zammı doğru bulmasam da aktarmalı ulaşım sistemini beğeniyorum. İzmir ili şu anda zararlı gaz salınımı yönünden risk taşıyacak hale geldi. Kaldı ki bugün birçok Avrupa ülkesinde aktarmalı ulaşım sistemi uygulanmakta. Amaç, şehir merkezlerindeki araç yoğunluğunu azaltmak." şeklinde konuştu.

'Yolu da suyu da daha dikkatli kullanacağız'

Ege Üniversitesi Gazetecilik öğrencisi Ayşe Soykıray, öğrencilerin barınma ve yol masraflarına değinerek, "Okula yakın evler pahalı, okula uzak bir evde yaşadığımız zaman da yol parası veriyoruz. Öğrenciler arasında bunun muhakemesi çok yapılıyor, hala hangisi daha hesaplı karar verebilmiş değiliz" dedi. Soykıray, "Öğrenci evlerinde genelde kalabalık yaşıyoruz, faturalar zaten bir ailenin giderlerinden daha fazla oluyor. Şimdi birde suya zam gelince bizde bir durup düşünmedik değil. Ancak mecbur olarak suyu da toplu taşımayı da kullanıyoruz, bundan sonra daha dikkatli davranıp gereksiz yere kullanmamaya çalışmaktan başka çaremiz yok" sözlerini kaydetti.

'Su faturası zaten yüksekti'

"İki çocuğum var, ikisi de okuyor. Her sabah onlara hem harçlık hem de yol parası vermemiz gerekiyor" diyen ev hanımı Gülbeyaz Kara, "Hem evin giderlerini hem de bu harcamaları ay sonuna kadar idare etmek giderek zorlaşıyor. Yaz aylarında İzmir çok sıcak biliyorsunuz. Evde 4 kişi hem her gün duşu hem de neredeyse her gün çamaşır ve bulaşık makinesini kullanıyoruz. Su faturamız zaten çok düşük gelmiyordu, sanırım bundan sonra daha da artacak. Allah sonumuzu hayır etsin, maddi durumu bizden daha güç olan insanlara sabır diliyorum" diye konuştu.