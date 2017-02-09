Zorunluluk yok ama talep yağıyor

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından "12 Mart 2017 tarihinde yapılacak olan YGS için çipli kimlik kartı ile girilme zorunluluğu yok" açıklamasına rağmen, İzmir'de, gece saatlerinden itibaren nüfus müdürlüklerinin önünde uzun kuyruklar oluştu. Özellikle üniversiteye giriş sınavına girecek öğrenciler, mağdur olduklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Nüfus Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin mağdur olmamaları için başvurularına acil koduyla not düşüldüğünü, böylece işlemlerin daha hızlı yapıldığını kaydetti

ÖSYM, YGS için başvuru yapan adayların 'çipli kimlik kartı' ile girmelerinin zorunlu olmadığını kısa süre önce açıkladı. Sınava girecek olanlar, nüfus cüzdanları ve geçerlilik süresi olan pasaportlarını kullanabilecekler. Bunların dışında yeni kimlik kartları alınana kadar geçen süre için düzenlenen ve 15 gün geçerlilik süresi olan geçici kimlik belgeleri ile sınava giriş yapabilecekler.



Ancak, çipli kimlik kartları başvurularının başlamasının ardından Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir'de de nüfus müdürlükleri önünde kuyruklar oluştu. Gece saatlerinden itibaren kuyruğa girenler, sabah nüfus memurluklarının açılmasını bekliyor. Özellikle 12 Mart'ta yapılacak Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrenciler yoğunluk nedeniyle mağdur olduklarını ileri sürdü. Kızının kimliğini değiştirmek için saat 05.30'da kuyruğa girdiğini belirten 50 yaşındaki İshak Bilek, "Neymiş kimlik çıkartacağız. Kimlik çıkarmak için çocuğumla sokaktayım. Çocuğum üniversiteye gidecek. Kimliğin değişmesi gerekiyor. Yoksa sınava almıyorlar. T.C. numarasını veriyorsan kimliğini de ver kardeşim. Mecbur muyum sabahın bu saatinde buraya gelip beklemeye. Polis gelmiş buradaki kuyruğu soruyor. Polis bile bilmiyor ne kuyruğu olduğunu. Böyle bir rezillik olmaz" diye konuştu.



Üniversite sınavına gireceği için kimliğini değiştireceğini söyleyen 18 yaşındaki Cansu Boran ise, "Saat 22.00'de gelip listeye sıralarımızı yazdık. 04.00'ten beri de bekliyoruz. Açılmadı gördüğünüz gibi. YGS sınavına gireceğimiz için zorunlu tutuyorlar. Son lise sınıfında olduğumuz için kabul etmiyorlar. Kimliğimiz yeni olmadığı için değiştirmek zorunda kalıyoruz. Burada beklerken, okuldan stajdan kalıyoruz" dedi.



ÖĞRENCİLERE YARDIMCI OLUNUYOR



Çipli kimlik kartı almak için randevulu başvurunun yaklaşık 3 katına kadar başvuru olduğunu belirten nüfus müdürlüğü yetkilileri, özellikle öğrencilerin mağdur olmamaları için çaba sarf edildiğini belirtti. Yetkililer, öğrencilerin okulları tarafından yönlendirildiğini, ancak kendilerine sınavlara girişte çipli kimlik kartının zorunlu olduğu yönünde bir yazı ulaşmadığına dikkat çeken yetkililer, öğrencilerin mağdur olmamaları için başvuru evrakına 'Acil' notu düşüldüğünü böylelikle işlemlerin daha hızlı ilerlediğini söyledi.

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