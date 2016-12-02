“1 Festival İzmir” finalini Kerem Görsev yapacak

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, kentin sanat hayatına yeni bir soluk getiren “1 Festival İzmir”in kapanış konserinde İzmirli sanatseverleri Kerem Görsev Quartet ile buluşturuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi (AASSM), kentin kültür sanat hayatına keyifli bir dokunuş yapan “1 Festival İzmir”e 3 Aralık Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan ‘Festival Özel Konseri’yle veda edecek. Açılışını Richard Bona ile Mandekan Cubano’nun yaptığı, pop müziğinin sevilen isimlerinden Kenan Doğulu ile Azeri muğam yorumcusu Alim Quasimov’un taçlandırdığı konser serisiyle kentte sanat rüzgarları estiren “1 Festival İzmir”in kapanış konserini, Türkiye’nin en önemli caz piyanistlerinden biri olan Kerem Görsev verecek. Büyük Salon’da saat 20.00’de başlayacak olan konserde, Görsev’e saksafonda Engin Recepoğulları, kontrasbasta Kağan Yıldız, davulda ise Ferit Odman eşlik edecek.





Festivale özel notalar



Caz tutkusu 60’lı yılların sonunda konservatuvara girmesiyle başlayan Kerem Görsev, ilk bestelerini 90’lı yıllarda yaptı. Bu tarihten itibaren Türkiye’nin en başarılı caz piyanistleri arasında yer alan sanatçı, 2008 yılından bu yana Kağan Yıldız ve Ferit Odman ile birlikte Kerem Görsev Trio olarak kayıtlar yapmaya, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında konserler vermeye devam ediyor. Grup, AASSM’deki ‘Festival Özel Konseri’nde bu kez, saksafon sanatçısı Engin Recepoğulları ile birlikte ‘quartet’ olarak sahnede olacak. AASSM'de gerçekleştirdiği her programda İzmirli sanatseverlere yeni bir projesini sunan Kerem Görsev, festivale özel olarak gerçekleştireceği kapanış konserinde, geçen yıl sonunda yayınlanan ‘Four Days’ başlıklı albümünden eserlerini seslendirecek.



