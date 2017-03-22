Anadolu'nun kayıp şarkıları çalındı

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ni dolduran İzmirliler, özel bir gösteriyi izledi. Anadolu'nun 'unutulmaya yüz tutmuş' ezgileri sinema görüntüleri vecanlı performansla sahneye aktarıldı

Nezih Ünen'in sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen belgesel filmi 'Anadolu'nun Kayıp Şarkıları', canlı performanslarla İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sahnelendi. Selanik, Cannes ve Berlin gibi şehirlerde de büyük ilgi gören konser serisi bu kez İzmir'deydi. Filmde söylenen yöresel şarkıların perdeye yansıtıldığı müzikal etkinlikte Türkiye'nin önemli müzisyenleri de şarkılara eşlik etti. Anadolu mirası eserlerin, Batı müziğiyle harmanlandığı konser izleyenlerin beğenisini topladı.



Anadolu müziğini dünyaya tanıtmayı amaçlayan proje, farklı yörelerden müzikleri özgün düzenlemeler ve sinema görüntüleri ile sahneye aktarıyor. Orkestra üyelerinin arasında, projenin düzenlemelerini üstlenen Alp Ersönmez (bas gitar) ve Serhat Ersöz (klavye) ile birlikte İzzet Kızıl (perküsyon), Sarp Maden (gitar), Mert Önal (davul), Hasan Gözetlik (trombon-klarnet), Ali Yılmaz (bağlama), Göksun Çavdar (klarnet–saksofon) ve Anadolu'nun Kayıp Şarkıları filminin yapımcısı ve yönetmeni Nezih Ünen de (saksafon-klavye) bulunuyor.



