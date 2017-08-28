Brezilyalı efsane gitarist Bodrum'da

BODRUM'a, 14'üncü Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında iki konser vermek için gelen Brezilyalı gitarist, piyanist ve kompozitör Egberto Gismonti, festival merkezindeki Toprak Ev'de verdiği konserde hayranlarıyla buluştu

Uludağ Premium sponsorluğunda Türkiye'ye davet edilen Egberto Gismonti, Gümüşlük'te festival sahnesinde klasikleşmiş eserlerinden oluşan bir seçkiyle hayranları ile buluştu. Festival takvimi belirlendiğinden beri hayranları tarafından ilgiyle beklenen Brezilyalı virtüöz Egberto Gimonti, Gümüşlük'te verdiği konserde, kendi bestelerinden oluşan ve Brezilya müziğini en iyi yansıtacak eserlere yer verdi. Daha önce de Türkiye'ye geldiğini söyleyen Gismonti, Türk insanını çok sıcak ve samimi bulduğunu ve kendini evinde hissettiğini belirterek, "Çok güzel bir festival, mekan ve atmosfer gerçekten çok etkileyici, düzenleyenleri tebrik ediyorum, uluslararası sanatçılarla bir çatı altında olmaktan çok mutluyum" dedi.



Konserin sonunda festival alanını dolduran izleyiciler, Brezilyalı virtüöz Egberto Gismonti'yi ayakta alkışladı. Bodrumlu sanatseverlerin isteği üzerine tekrar sahneye gelen Gismonti, bis yaparak geceyi sonlandırdı.



Aralık ayında 70 yaşına basacak olan Egberto Gismonti'nin bugüne kadar yayınlanan 70 albümü bulunuyor. Sanatçı, bugün ise saat 21.15'te antik taş ocağında izleyicinin karşısına piyanoyla seslendireceği eserlerle çıkacak.





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