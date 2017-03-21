İzmir'de tiyatro zamanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen "Dünya Tiyatro Günü", etkinlikleri kentte 9 gün boyunca tiyatro rüzgarı estirecek. 27 Mart Pazartesi günü İzmirliler İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde Müjdat Gezen Tiyatrosu’nun “Köşe Yazıları” isimli oyununu ücretsiz izleyebilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Dokuz Eylül Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları, İzmir Devlet Opera ve Balesi, Konak Belediyesi ve Tiyatro Platformu işbirliği ile düzenlenen 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri, 24 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kentte tiyatro coşkusu yaratacak. 4’ü çocuk oyunu olmak üzere toplam 10 oyunun farklı salonlarda sergileneceği etkinlikler, 24 Mart’ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde saat 18.00’da “Performatif Dönüşümün Tarihsel Anlamı” konulu konferans ile başlayacak. 27 Mart’ta ise Yakın Kitabevi’nden Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne düzenlenecek kortej yürüyüşünün ardından Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü ile Suat Taşer Kısa Oy un Yarışması ödülleri dağıtılacak. Muhsin Ertuğrul Emek Ödülü’nü bu yıl ünlü sanatçı Timur Selçuk alacak.







Yılmaz Özdil ve Müjdat Gezen bir arada



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Müjdat Gezen Tiyatrosu’nu İzmirlilerle buluşturacak. Yılmaz Özdil’in köşe yazılarından derlenen “Köşe Yazıları” isimli oyun, 27 Mart 2017 tarihinde İsme İnönü Kültür Merkezi’nde saat 21.00’de ücretsiz olarak sahnelenecek. Davetiyeler 22 Mart 2017 Çarşamba gününden itibaren İsmet İnönü Kültür Merkezi ile İzmir Sanat gişelerinden temin edilebilecek.





Program



27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında, 25 Mart’ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde 13.00’de Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu, 27 Mart’ta Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de Tiyatro Şebboy, saat 11.00’de İzmir Devlet Opera ve Balesi Elhamra Sahnesi’nde İzmir Devlet Opera ve Balesi, saat 14.00’de Güzelyalı Kültür Merkezi’nde Tiyatro Eylül minik tiyatroseverlere keyifli dakikalar yaşatacak. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi, DEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Özdemir Nutku Sahnesi, İzmir Devlet Tiyatrosu “Mutlu Son”, “Dört Kısa Oyun” ile Deneysel Tiyatro Komünü ile Duvara Karşı Tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak. Tiyatro günü kapsamında 27 Mart saat 18.30’da Kıbrıs Şehi tleri Caddesi Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde tiyatro grupları açık alan gösterimleri yapacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü Sahne Tasarımı öğrencilerinin “35.Dekor Maket Eskiz Sergisi” ise İzmir Sanat’ta 27 Mart ile 7 Nisan tarihleri arasında sergilenecek.