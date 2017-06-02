İzmir Festivali Yunus Emre ile başladı

Türkiye'nin en saygın sanat etkinliklerinden 31. Uluslararası İzmir Festivali, şehitlerin hatırasına sunulan Yunus Emre Oratoryosu ile start aldı. AASSM'deki açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ekonomik kalkınmanın kaçınılmaz olduğunu belirterek "Sanat olmazsa, sanat etkinlikleri olmazsa bunların hepsi boş. Bunlar sadece bir para birikiminden ileri gitmeyecektir. Her şeyin sanatla taçlanması gerekiyor" dedi

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından (İKSEV) bu yıl 31'inci kez düzenlenen Uluslararası İzmir Festivali, İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu'nun sahnelediği "Ahmed Adnan Saygun 110 yaşında - Yunus Emre Oratoryosu" ile başladı. Açılış gecesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katıldı. İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, Başkan Aziz Kocaoğlu ile birlikte festivale destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketi sundu.



Kültür-sanatla büyüyeceğiz



Alkışsız gece

Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki (AASSM) açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:"İzmir ileriye kalkınmaya doğru koşuyor. Rakamlar 2010 yılından bu yana bunun hızlı bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. Elbette kenti kalkındırma adına her şey olacak. Sanayi de, tarım da, hizmet sektörü de hepsi olacak ve kenti kalkındıracağız. Ama sanat olmazsa, sanat etkinlikleri olmazsa bunların hepsi boş. Bunlar sadece bir para birikiminden ileri gitmeyecektir. Her şeyin sanatla taçlanması gerekiyor. İşte içinde bulunduğumuz Türkiye'nin bu en nitelikli konser salonunu 2008 yılında hizmete açtık. Neredeyse 10 sene oluyor. Anadolu coğrafyasında opera olarak projelendirilmiş ilk bina için de ikinci defa ihaleye çıktık. Eğer süreçte bir aksilik olmazsa bu sene Karşıyaka'da İzmir Opera Merkezi'nin temelini hep birlikte atacağız. Mutlaka ve mutlaka kültür-sanatla büyüyeceğiz."İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper ise bu yıl 31. kez gerçekleştirilen Uluslararası İzmir Festivali'nin yoluna emin adımlarla devam ettiğini belirterek, tüm katkı koyanlara teşekkür etti.1. Uluslararası İzmir Festivali'nin açılış konserinde Ahmed Adnan Saygun'un huzurunda seslendirilen Yunus Emre Oratoryosu, 31 yıl sonra sanatçının kendi adını taşıyan konser salonunda İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ve Korosu tarafından seslendirildi. Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında 13 askerimizin şehit olması nedeniyle derin bir acı yaşadıklarını belirten Şef Aytuğ Ülgen, festivalin açılış konserini şehitlerin anısına adadıklarını söyledi. Şef Ülgen'in talebi üzerine seyirciler de eser aralarında alkışlamak yerine sessiz kalarak anlamlı bir mesaj verdi.