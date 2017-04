Klarnet Dinletisi ile Hoş Vakitler

Her insanın müzik kulağı farklı ritimlere daha yatkındır. Bazıları elle çalınan müzik aletlerini daha çok benimserken bazıları da üflemeli çalgılara daha yatkındırlar. Müzik kulağı, ruha hitap eden ve ruh ile bütünleşen bir duygudur. Kişinin kendi ruh halini anlatan, ruhunun dinginliği ile daha yakın olan sesler, insan kulağına her zaman daha hoş gelir. Bu nedenledir ki belki de “renkler ve zevklerin” tartışılmadığı bir dünyada sesler de tartışılmaz. Müzik dünyasında birçok farklı tarzdan ve türden müzik aletleri vardır. El ile çalınanlar, üflenerek çalınanlar şeklinde ayrılan bu iki grubun içerisinde onlarca çalgı aleti yer alır. Toplumlar ve kültürel gelişimlere bağlı olarak her kesimden farklı seslerin duyulduğu müzik dünyasında kendinize göre bir dinleti beğenebilmek için yapmanız gereken tek şey ruhunuza hangi müzik tonunun yatkın olduğunu belirlemektir. Mesela bazı kesimlerde klarnet en çok tercih edilen müzik aletidir. Çıkarttıkları mistik seslerle farklı duyguların depreştiğini söylemekte bir sakınca yoktur. Bazen hareketli bazen de dingin sesler veren bu üflemeli çalgılar, ruha hitap ettiği şekli ile insanda farklı duyguların uyanmasına neden olur. Tabi bir de bu işin uzmanlığı vardır. yani dinlemek bir yana bir de üflemede gereken maharet… Bunun için de bir yerden ders almak gerek ve sahip olunması gereken alet hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor.



Klarnetler nasıl çalınır?

Müzik ile daha yakından ilgilenenler, her aletin bir uzmanlığının olduğunu iyi bilirler. Aslında üflemek zor bir şey değildir. Önemli olan üflerken notalara vurgu yapabilmek ve istenen sesi elde etmektir. Mesela daha çok Asya ve Avrupa taraflarında çobanlık görevinde bulunanlar klarnetler ile sürülerini dinginleştirirler. Anadolu yöresinde ise bu daha çok kaval kullanılarak yapılır. Burada anlatmak istediğimiz aslında hangi yörenin ne kullandığı değil, hangi yöreden seslerin ahenginin nasıl olduğuna dairdir. Asya ve Avrupa kıtalarında yaşayan çobanlar klarnet üflemesini bilmezler ise sürülerini dinginleştirmeleri mümkün olmaz. Bunun için de başından bir eğitime tabiî tutulurlar. Bir de bu işin daha da üst noktasında olan ve tamamen işi sanata döken müzisyenler vardır. “Ustalar” olarak adlandırılan bu kişiler, klarneti herhangi bir sürüyü dinginleştirmek için kullanmalar. Müzik yaparken müziğe farklı renk ve farklı bir ses katmak amacıyla kullanırlar. Hareketli müziklerde daha fazla kullanılan çalgı aletleri, yerine göre daha değişik ritimlerde de kullanılabilmektedir. Ancak amaç temelde aynıdır. Peki, klarnet nasıl çalınır? Klarnet de her çalgı aleti gibi üzerinde notalar bulunan bir müzik aletidir. Bu müzik aletini çalabilmek için öncelikle nefes kontrolünün sağlanması gerekiyor. Bu iş yapıldıktan sonra geriye kalan şey notaların yerini bilmek ve zamanlamayı ayarlayarak parmakları hareket ettirmektir ve sonuçta çıkan ses ile istenen sesin elde edilmesi sağlanmış olur.

Yukarıda anlattığımız basit bir çalma şekli, usta olmak için elbette yeterli değildir. İşi gerçekten öğrenmek için öncelikle bir müzik aleti sitesinden veya mağazasından klarnetler hakkında bilgi edinmek ve daha sonrasında ise sipariş etmek gerekiyor. Bundan sonra ise bir uzmanın yanında kalarak ders almak, işi profesyonelliğe dökmek adına gerekli olan bir aşamadır. Kısa veya uzun süren bu aşamadan sonra bir usta klarnetçisi olabilirsiniz. Tabi ki her işin başında olduğu gibi bu işin başında da sabır gerektiğini unutmamak kaydıyla.

