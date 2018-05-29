Masada “27 Mayıs ve İzmir” olacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından gerçekleştirilen Kent Söyleşileri'nin bu ayki konuğu, DEÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar, “27 Mayıs ve İzmir”i anlatacak

Her ay gerçekleştirilen söyleşilerle kent tarihine ve kültürüne ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, Mayıs ayında DEÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı Uyar’ın söyleşine ev sahipliği yapacak. 30 Mayıs Çarşamba günü (yarın) APİKAM Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek söyleşide, 27 Mayıs öncesinde İzmir'deki siyasi hayat, 27 Mayıs ve İzmir'de 27 Mayıs sonrası anayasa referandumu ve seçimler ile tüm bunların kent üzerindeki etkileri konuşulacak.

Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirilecek söyleşi, saat 18.00’de başlayacak.