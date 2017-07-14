Menderes'te 15 Temmuz sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Menderes Belediyesi tarafından 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Menderes Belediyesi tarafından, Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında açılan sergi 1 hafta boyunca gezilebilecek. Anadolu Ajansı tarafından özel olarak hazırlanan ve 15 Temmuz'da yaşananların anlatıldığı sergi 80 fotoğraftan oluşuyor.



Serginin açılışında konuşan Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, "Bir yıl önce Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kastedenler Türk milletinin gösterdiği kahramanlıkla bunu başaramadılar. 15 Temmuz'da bu millet destan yazmıştır. Menderes Belediyesi olarak bu destanın yıl dönümünde o günü anlatan fotoğraf sergimizi vatandaşlarımıza sunduk. 15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü kapsamında açılışını yaptığımız sergimizde Anadolu Ajansı tarafından çekilen 80 özel fotoğraf yer alıyor. Şehit Ömer Halisdemir Parkımız'da açtığımız sergimiz bir hafta boyunca açık kalacak. Tüm halkımızı sergimize davet ediyorum" dedi.





