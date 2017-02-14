2016 yazına damga vuran dizi final kararı aldı

Başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz'in paylaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisi, yayına iddialı bir şekilde başlamıştı. Hem eğlence hem de duygu dolu olan dizi son zamanlarda istediği ilgiyi görememeye başladı.Bi Yapım'ın yapımcılığını yaptığı ve Show TV'de ekranlara gelen dizinin final kararı aldığı öğrenildi.Dizinin 31. ve son bölümü pazar günü yayınlanacak ve dizi ekranlara veda edecek.Aşk Laftan Anlamaz adlı dizi 2016 yılı yazına damgasını vurmuştu. İlk başlarda çarşamba günleri ekrana gelen dizi, daha sonraları ise gün değiştirmiş, en son da pazar gününe kaydırılmıştı.Dizinin başrollerini Hande Erçel ve Burak Deniz paylaşırken, onlara Özcan Tekdemir, Tuğçe Karabacak, Demet Gül, Süleyman Felek, Oğuzhan Karbi, Merve Çağıran, Betül Çobanoğlu, Nazan Diper, Cem Emüler, Evren Duyal ve Metin Akpınar gibi isimler de eşlik etmişti.