Adriana Lima'dan takipçisine Metin Hara yanıtı!

Ünlü manken Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara ile birlikte fotoğrafını paylaştı. Lima, bir takipçisinin 'Sevgilin 19 yaşında görünüyor' sözlerine de yanıt verdi

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Türk sevgilisi Metin Hara ile aşkı dolu dizgin sürüyor. Lima, 3,5 aydır birlikte olduğu Hara ile çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.



Hara'yı öperken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşan Adriana Lima, fotoğrafa da "Bir kez daha beni en mutlu yaptın. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar." notunu düştü.





Lima'nın bu paylaşımına bir takipçisinden "Sevgilin 19 yaşında görünüyor" yorumu geldi. Yoruma yanıt veren 36 yaşındaki Adriana Lima, 35 yaşındaki Metin Hara için 'aynı yaştayız' yazdı.