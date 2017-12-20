Adriana Lima-Metin Hara aşkı bitti mi?

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ve Türk yazar Metin Hara'nın aşkı yıla damga vurmuştu. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, ayrılık iddialarının ortaya atılmasına neden oldu

Dünyacı ünlü manken Adriana Lima gönlünü son olarak Türk yazar Metin Hara'ya kaptırmıştı. Ünlü çiftin aşkı Türkiye gündeminde olay yarattı. Çiftin Bodrum tatili magazin gündeminde olay olmuştu.





Çiftin ilişkilerinin reklam olduğu iddiaları da gündeme gelmiş ancak Lima, insanların mutlu olduklarını ve aşk yaşadıklarını kabul etmesi gerektiğini söylemişti.





Son yaşanan gelişme ise ünlü çiftin ayrıldığı iddialarının ortaya atılmasına neden oldu. Lima, sosyal medya hesabı Instagram'dan sevgilisi Metin Hara'yı takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme 'Aşk bitti galiba' dedirtti.





Ancak Lima'nın Hara ile birlikte çekindiği samimi pozları ise silmediği farkedildi. Çiftin ayrılıp ayrılmadığı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

