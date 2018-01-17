Adriana Lima ve Metin Hara evleniyor mu? İşte yanıtı...

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile birlikte olan Türk yazar Metin Hara, soruları yanıtladı

Adriana Lima ve Metin Hara evleniyor mu? İşte yanıtı...

Türk yazar Metin Hara, dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile birlikte olduktan sonra tanınmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Nişantaşı'nda görüntülenen Hara, muhabirlerin sorularına yanıt verdi.


Sürekli ayrılık ve barışma mesajları ile gündeme gelen Hara, haklarındaki iddiaları kendilerinin de basından okuduğunu söyledi. Medyanın kendilerini ayırıp, barıştırdığını belirten Hara, Adriana Lima ile seviyeli ve güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyledi. Hara, medya çalışanlarından kendilerine saygı duymalarını da istedi.


Evlilik sorusuna da yanıt veren Hara, şuan da mutlu olduklarını ve evliliğin de olabileceğini söyledi.

Etiketler; #metin hara #adriana lima
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