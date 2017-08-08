Ajda Pekkan'ın yatağında uyumak 25 bin dolar!

Süperstar Ajda Pekkan, 3 yıl önce aldığı ve içini döşediği süper lüks villasını kiralamaya karar verdi. Pekkan, üstelik evini eşyalarıyla birlikte kiralayacak

Senelerin eskitemediği isim Ajda Pekkan, 3 yıl önce Bahçeköy'de bir villa satın almıştı. Pekkan, villanın içini bizzat kendisi seçerek döşemişti. Pekkan şimdi o süper lüks villasını kiraya verme kararı aldı. Bunun bedeli ise 25 bin dolar.



Pekkan'ın süper lüks villasında 6 yatak odası, 5 tuvalet, 3 salon, müzik stüdyosu, spor salonu ve havuzlu bir bahçe bulunuyor. Pekkan, bu villa için mimarlarla birlikte oturup, bütün malzemeleri seçerek hayalindeki evi yaratmıştı.





Ancak menajeri ve arkadaşı Ayşe Ersayın'ın bu evde hayatını kaybetmesi Pekkan'ı evi kiralamaya teşvik etti. Posta'nın haberine göre Pekkan'ın yatağında yatmanın, banyosunu kullanmanın bedeli ise ayda 25 bin dolar.





Yeni villa Bodrum'da

Öte yandan ünlü sanatçının Bodrum'da yeni bir villa aldığı iddia edildi. Yeni villa ise Bodrum'un merkezine 20 kilometre uzaklıkta. Yeni villanın 6 odası, 2 salonu, havuzu ve spa'sı bulunuyor.