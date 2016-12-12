Akalın'dan Kerimcan Durmaz'a destek: Saygılı olalım

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'a destek geldi

Yeni albümü ile çok konuşulan ünlü şarkıcı Demet Akalın, önceki gün İstanbul Ataşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde konser verdi.



Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, Kerimcan Durmaz'a da destek verdi.



Geçtiğimiz günlerde Samsun'da sahne alan ve burada saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni Durmaz'la ilgili soruya yanıt veren Akalın, insanların çok kazanan kişileri sevmediğini iddia etti. İnsanların bu kadar mal düşmanı olmaması gerektiğini belirten Akalın, insanların cinsel tercihlerine saygı duyulması gerektiğini de belirtti. Akalın, temiz kalpli biri olduğu için Kerimcan Durmaz'ı da sevdiğini vurguladı.