Aleyna Tilki: Can güvenliğim için sürekli okul değiştiriyorum

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, katıldığı bir radyo programında samimi itiraflarda bulundu. Genç şarkıcı can güvenliği olmadığı için sürekli okul değiştirdiğini de söyledi

'Cevapsız Çınlama' şarkısı ile çok genç yaşta ünlü olan Aleyna Tilki, gündemden düşmüyor. Genç şarkıcı, son olarak katıldığı bir radyo programında samimi itiraflarda bulundu.



Ülkesini temsil etmeyi istediğini belirten Tilki, ancak Eurovision gibi bir platforma ihtiyacı olmadığını anlattı.



Neden sürekli okul değiştirdiği konusunda da soruları yanıtlayan Tilki, can güvenliği nedeniyle sürekli okul değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Okulunun isminin deşifre olmasından sonra okulun önünde fanlarının toplandığını, tehditler aldığını belirten Tilki, çok fazla koruma ile de gezmek istemediği için okul değiştirmek zorunda kaldığını söyledi. Ünlü olmadan önce de kız gruplarından dayak yediğini anlatan Tilki, kendisinin onlardan daha kalıplı olduğunu ancak kıyamadığı için kimseyi dövmediğini de ifade etti.



'KADIN GİBİ HİSSEDERSEM KADIN OLURUM'



“Sen olsan bari” klibindeki stylingi 45 yaşındayken yapamayacağını tam yaşının gerektirdiğini yaptığını söyleyen Aleyna Tilki, 30 yaşına geldiği zaman kadın gibi olacağını, o zaman ergen popstarlar gibi takılmayacağını söyledi.



'Dişiliğimle değil kişiliğimle anılmak istiyorum' diyen Tilki, “Ben dans ederken kot, t-shirtte giysem dişi duruyorum. Bu benim dış görünüşümle ilgili.



Yaptığım dans sanatsal da olsa dişi duruyor. Bu benim özelliğim galiba. Bendeki kot bir farklı duruyor, çekici olduğumu düşünmüyorum. Her şeyi masumiyete dönüştürdüğümü düşünüyorum.Hem genç kızım, hem çocuğum, hem asiyim, hem şefkatliyim hepsiyim. Bir insan istediğinde hepsi olabilir bence” dedi.





'25 YAŞINDA EVLENİP ÇOCUK SAHİBİ OLACAĞIM'



Aile hayatını çok sevdiğini ve kendisinden bir parçanın da olmasını çok istediğini söyleyen genç şarkıcı, 25 yaşında evleneceğini ve mutlaka çocuk yapacağını söyledi.





'DÜNYADAKİ RAKİPLERİMİ DE GEÇTİM'



Yeni şarkısı “Sen olsan bari” ile 24 saatte 5 milyondan fazla izlenen Aleyna Tilki, Kadir Çetin’in “Türkiye rekorunu kırdın ve Rihanna, Shakira, Selena Gomez gibi isimleri geride bıraktın” sözüne gülerek “onları da geçtim hem de birkaç gün boyunca şu anda bile Türkiye’nin hiç çıkamadığı bir sayıdayım.13. Sıradayım ama şu an bunu bile küçümsüyorum çünkü 5. Sırayı gördüm ama 13. Sıra bile büyük bir şey çünkü Türkiye’de daha önce kimse bu sıraları göremedi” diyerek Türkiye’de bir ilki başardığını açıkladı.



'REKORU 16 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BIRAKMAZLARDI'



Youtube kliplerinin sahte tıklandığı iddiası hakkındaki soruya “Eğer sahte olsaydı rekoru 16 yaşında bir çocuğa bırakmazlardı. Emrah ile beraber yaptığımız şarkıda Türkiye rekorunu üstlendik orada 16 yaşında bir çocuk şarkıyı söylüyor bu hile ile yapılabilseydi bu başarıyı kimse kabullenemez ve beni kesin geçerdi.



Bunun üzerine yapılan şikayetler üzerine klibin telif hakkı ihlaline takılıp Youtube tarafından kaldırılmasını nasıl değerlendirdiğini soran Kadir Çetin’e “Eğer tıklanmalar sahte olsaydı video kalktıktan sonra ve geri yüklendiğinde o tıklamalar giderdi.Bu yüzden ben bazı sahte tıkla şarkılarını tutmuş gibi gösterenler adına korkuyorum.Bir gün eğer telife takılır da videoları kaldırılırsa ve sonra tekrar yüklenirse tıkları gider, çok üzülürüm çok emek verdin sahteliğe ne gerek var derim yani.Sahte tık yapanlar var ama benim ki kadar tıklamayı servetini verse kimse yapamaz açık ara fark var, parayla yaratamazsınız bunu, bu Allah’ın verdiği bir şeydi.