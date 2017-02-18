Aleyna Tilki, Instagram hesabına geri kavuştu

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, hacklenen Instagram hesabına geri kavuştu. Ancak takipçi sayısındaki düşüş dikkat çekti
Cevapsız Çınlama şarkısı ile gündeme oturan Aleyna Tilki'nin bir de 16 yaşında olduğu öğrenilinde çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcının Instagram hesabı geçtiğimiz günlerde hacklenmişti.
Tilki, uğraşlar sonunda Instagram hesabını yeniden aldı. Hesabının yeniden açıldığını ise Twitter hesabından attığı bir tweetle duyurdu.
Genç şarkıcı hesabına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, bir de şokla karşılaştı. Tilki'nin bir milyondan fazla olan takipçi sayısının 722 bine düştüğü ortaya çıktı.
Tilki, Instagram hesabından da mutluluğunu paylaşırken, Twitter hesabından da Instgram'ının açıldığını duyurdu.
Tilki, Instagram hesabına şunları yazdı: "Gerçekten çok mutluyum... Kötü zamanlarımızda yanımızda olacak,gerçekten bizi sevmiş insanlar varmış... Bunu gördüm ben bu sayede! Aranıza tekrar hoş geldimm"