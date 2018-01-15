Aleyna Tilki'nin öpüşme görüntüleri dediler ama...

Dil eğitimi için Amerika’ya giden Aleyna Tilki'nin bir alışveriş merkezinde Amerikalı bir gençle öpüşürken görüntülendiği iddia edilmişti. Öpüşme fotoğraflarının Nerve adlı filmden kareler olduğu ortaya çıktı

Yaklaşık 5 ay önce dil eğitimi için Amerika’ya giden son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden Aleyna Tilki, California’da bir alışveriş merkezinde öpüşürken çekilen fotoğraflar sosyal medyada büyük bir hızla yayıldı. Erol Köse’nin kendi sosyal medyasından paylaştığı görüntülerde genç şarkıcı, Amerikalı genci dudaklarından öpüyordu. Ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı. O görüntülerin "Nerve" adlı filmden kareler olduğu anlaşıldı.





