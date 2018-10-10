Arda Turan'dan şarkıcı Berkay'a yumruk ve şok iddia!

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, "Arda Turan koluma dokunarak kulağıma eğildi, 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın.' dedi. Sonra Arda, eşime yumruk attı." dedi

Milli oyuncu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, aynı mekanda sabaha kadar eğlendi. İkili mekanın önünde kavgaya tutuştu. Yumrukların havada uçuştuğu kavgada Turan, Berkay'ın burnunu kırdı.

BERKAY'IN EŞİ: BANA SARKINTILIK ETTİ

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, olayı Habertürk gazetesine anlattı. Şahin, "Arda Turan bana sarkıntılık etti." ifadelerini kullanırken şunları söyledi:

"Esin, bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı.



"BERKAY'I DİREKT HASTANEYE GÖTÜRDÜLER"

Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direkt hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?"