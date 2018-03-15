Arif Sağ ameliyata alındı

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’dak Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı. Son zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ'a 2017 mayıs ayında kanser teşhisi konulmuştu.
Ünlü sanatçı Arif Sağ'ın bu sabah itibariyle açık beyin ameliyatına alındığı öğrenildi
Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’dak Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı. Son zamanlarda sık sık sağlık problemleriyle gündeme gelen Arif Sağ'a 2017 mayıs ayında kanser teşhisi konulmuştu.