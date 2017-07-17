ATV'de skandal hata! Görenler inanamadı!

ATV, 'Kanatsız Kuşlar'ın perşembe günkü tekrar bölümünde dizinin adını 'Kanatsız Karılar' yazarak skandal bir hataya imza attı. Bu hata izleyicilerin dikkatinden kaçmadı

ATV'de skandal hata! Görenler inanamadı!

ATV'de yayınlanan 'Kanatsız Kuşlar' isimli dizinin perşembe günkü tekrar bölümü pazar akşamı yayınlandı. Dizinin adının yanlış yazılması izleyenleri şaşkına çevirdi. Ekranın sağ alt köşesinde yazan 'Kanatsız Karılar' yazısını görünce neye uğradıklarını şaşıran seyirciler, sosyal medyada tepki gösterdi.


Kanalın bu skandal hatasına inanmakta güçlük çekenler oldu. Sosyal medya kullanıcıları Twiter'dan "Skandal bir hataya mı imza atıldı, yoksa dizinin gerçek adı bu mu?" diye sordu.


 

Etiketler; #kanatsız karılar #atv
Önceki Haber
Daha 10 yaşında 165 kilo!
Sonraki Haber
Yazlık siteyi karıştıran olay! Denizi göremiyorlar diye...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.