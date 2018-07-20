Azra Akın'dan yürek hoplatan fotoğraf

Eski Türkiye Güzeli ve Kainat güzeli Azra Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Akın'ın takipçileri paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı

Azra Akın'dan yürek hoplatan fotoğraf
20 Temmuz 2018 Cuma 14:05

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozla takipçilerini heyecanlandıran Azra Akın, uzun süredir bikinili fotoğraf yayınlamıyordu. Akın evlendikten neredeyse bir yıl sonra (Ağustos 2017) dün, kumlar üzerinde çekilmiş profesyonel fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akın’a binlerce beğeni geldi.

Fit vücudu takipçilerinden tam not alan Akın’a övgü yağdı. Bir takipçisinin “Şarap gibisiniz Azra hanım” yorumu dikkat çekti.

Etiketler; #azra akın #instagram
Önceki Haber
Otizmli Mahsun İzmirli Picasso oldu
Sonraki Haber
Altınordu'da Erhan'ın idolü Buffon
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.