Azra Akın'dan yürek hoplatan fotoğraf

Eski Türkiye Güzeli ve Kainat güzeli Azra Akın, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla sosyal medyada çok konuşuldu. Akın'ın takipçileri paylaşımın altına çok sayıda yorum yaptı

Instagram hesabından paylaştığı cesur pozla takipçilerini heyecanlandıran Azra Akın, uzun süredir bikinili fotoğraf yayınlamıyordu. Akın evlendikten neredeyse bir yıl sonra (Ağustos 2017) dün, kumlar üzerinde çekilmiş profesyonel fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akın’a binlerce beğeni geldi. Fit vücudu takipçilerinden tam not alan Akın’a övgü yağdı. Bir takipçisinin “Şarap gibisiniz Azra hanım” yorumu dikkat çekti.