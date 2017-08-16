Azra Akın düğün için kır lokantasını seçti

2002 yılında Dünya Güzeli olan Azra Akın da evliler kervanına katılıyor. Akın'ın Edirne Keşan'da bir kır lokantasında düğün yapacağı iddia edildi

Bir süredir Atakan Koru ile birlikte olan Dünya Güzeli Azra Akın'ın düğün tarihi belli oldu. İddialara göre çift, 26 Ağustos tarihinde nikah masasına oturacak. Düğünün ise Edirne'nin Keşan İlçesi'nde yapacağı öğrenildi. İddiaya göre düğün, bir kır lokantasında yapılacak.



Geleneklere bağlı ve mütevazi bir düğün yapmayı tercih eden çiftin, davetiyelerine de "Eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek için, bu mutlu günümüzde sizin için Darüşşafaka'ya bağış yaptık" notunu düştükleri öğrenildi.