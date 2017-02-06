Barbaros Şansal olayında flaş gelişme!

Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında hazırlanan iddianamede yeni bir gelişme yaşandı

Ünlü modacı Barbaros Şansal hakkında sosyal medya paylaşımları yüzünden iddianame hazırlanmıştı. Kıbrıs'tayken yaptığı paylaşımlar sonrası ünlü modacı sınır dışı edilmiş, daha sonra da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ünlü modacı hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.. Ünlü modacı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek"le suçlandı.



Alınan bilgiye göre hazırlanan iddianame, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade edildi.



Mahkeme, hazırlanan iddianamenin eksikleri olduğu gerekçesiyle iadesine karar verdi.



İade gerekçesinde, dosyaya sunulan ekran çıktılarında ikinci paylaşımın gönderim yerinin İstanbul/Türkiye olarak görüldüğü, şüphelinin ise paylaşımın yapıldığı tarihte Kıbrıs'ta olduğunun dosya kapsamından anlaşıldığı belirtilerek, "Bu halde Kıbrıs'ta bulunan bir kişinin İstanbul gönderimli bir tweet atıp atamayacağına ilişkin araştırmanın suçun sübutuna ilişkin mutlak delil niteliğinde bulunduğu" kaydedildi.



Mahkeme iade gerekçesinde ayrıca, yargılamanın konusunu, sevk maddelerinin değil, iddianamedeki anlatımın oluşturduğunu belirterek, şüphelinin "Türk Milletini alenen aşağılama" suçu ile ilgili yapılan soruşturmaya esas ifadelerinin de iddianamede yer aldığı, bu durumun yargılamanın konusunu belirlemede karışıklığa neden olacağı kanaatine varılarak, iddianamenin iadesine karar verildiği belirtildi.



TWEETLER DELİL GÖSTERİLMİŞTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Savcısı Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Şansal'ın, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmiş, atılan tweetler iddianame de delil olarak yer almıştı.