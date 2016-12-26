Behzat Ç., online olarak geri dönüyor

Efsane dizi Behzat Ç. yeniden başlıyor. Peki sevilen dizinin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?

Behzat Ç., online olarak geri dönüyor

Bir zamanların efsane dizisi Behzat Ç. geri dönüyor. Dizinin geri döneceği haberleri üzerine açıklama yapan dizinin senaristi Emrah Serbes, 'görüşüyoruz' şeklinde konuşmuştu. Konuyla ilgili bir açıklama da dizinin başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'ndan geldi. Beşikçioğlu, 13 bölümlük bir Behzat Ç. çekeceklerini ve bunu TV sezonu bittikten sonra yayınlayacaklarını açıkladı. Yani dizi TV'de değil internet üzerinden yayınlanacak. Doğun Grubu'na ait olan Netd'de yayınlanacak olan dizinin hayranları şimdiden heyecanlanmaya başladı bile.

YENİ DİZİ

Erdal Beşikçioğlu, şimdilerde ise yeni bir dizi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Beşikçioğlu, Kanal D'de yayınlanacak olan Adı Efsane dizisi ile ekranlara dönecek.

Etiketler; #behzat ç. #erdal beşikçioğlu
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