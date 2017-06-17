Beren Saat, yeni dizisi için görüşmeler yapıyor

Sevilen oyuncu Beren Saat'in yeni dizi için görüşmeler yaptığı öğrenildi

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Beren Saat'in yeni bir dizi için görüşmelere başladığı öğrenildi. En son Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile ekranlara gelen Saat'in 'Gazino' isimli bir dizi ile ekranlara döneceği iddia edildi.



İlker Kaleli ile oynayacağı Tren isimli film projesi iptal olan Saat, Gazino dizisi için görüşmelere başladı. 1960'lı yılların anlatılacağı dizi için Saat henüz karar vermiş değil. Kerem Deren ve Pınar Bulut'un yazdığı senaryonun tamamlanmasını bekleyen Saat, iddiaya göre kararını da bundan sonra verecek. Dizinin hangi kanalda yayınlanacağı da henüz belli değil.