Berkay'ın avukatı açıklama yaptı: Silah bilerek ateşlendi

Eşine sözlü tacizde bulunduğu gerekçesiyle Arda Turan ile önceki gece kavga eden ve ünlü futbolcunun kafa atması sonucu burnu kırılan şarkıcı Berkay'ın avukatı Ayşegül Mermer basın toplantısı düzenledi

Avukat Ayşegül Mermer, "Barda başlayan hastanede devam eden ve kamera görüntülerine göre; Arda Turan Berkay Şahin'e şiddet uygulamıştır. Şiddet uygulamıştır diyorum çünkü kavga iki taraf arasında olur. Burada olay tek taraflı olmuş, müvekkilim Berkay Şahin'in hiçbir şiddeti olmamıştır. Arda Turan'ın yanına gittiğinde amacı sadece konuşmak olup, Burak Yılmaz araya girdiği esnada yüzüne ağır bir yumruk yemiştir" dedi.

"SİLAH BİLEREK ATEŞLENDİ"

Ayşegül Mermer, "Bizi ve müvekkilimi esas üzen mesele olayların sonrasında hastanede yaşananlardır. Arda Turan belinde ruhsatsız silahla hastaneye gelmiştir. Yargı dilinde, bele ruhsatsız silah takarak gezmek sadece suç dünyasının içindeki kişiler tarafından yapılan bir durumdur. Bu kriminal bir olaydır. Bunun özrü olmaz. Müveklilim de kamera görüntülerinde görüleceği gibi Arda Turan'ı belinde silah ile görünce şaşırmıştır. Silahsız bir dünya istediğimiz bu ortamda hastanenin içinde görevi olmayı, görevi dışında silahla girmek, dolaşmak ve o silahın bilerek ateşlenmesi bizi derinden üzmüştür" şeklinde konuştu.

"BİLİNÇLİ SAPTIRMA"

Avukat Ayşegül Mermer, "Buradaki tek tesellimiz o mermi çekirdeğinin herhangi birine isabet etmemiş olmasıdır. Oradan geçen birine o merminin isabet etmesi başta müvekkilim olmak üzere herkesi çok üzerdi. Arda Turan tarafından hastanede bilerek silahını ateşlemesi bir hukuk devleti olan Türkiye'de hiçbir şekilde kabul edilemez. Özrü de yoktur. Kriminal vakasının yargıya intikal ettiği bir ortamda Arda Turan'ın sosyal medya üzerinden müvekkilimin eşi Özlem Şahin'i suçlaması bizleri çok şaşırtmıştır. Arda Turan'ın ifadelere de yansıyan sözlü taciz olayını hafifletmek için eski bir husumet gibi göstermesi de bilinçli bir saptırma olayıdır. O silah ateş aldığında oradan geçen birine isabet etse ve o kişi hayatını kaybetseydi 'pardon' mu diyecekti?. Bu nedenle Arda'nın yaptığı ciddi bir suçtur" ifadelerini kullandı.