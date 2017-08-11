Berkay'ın çocuğunu görmeye giden Akalın, altınları tak tak bitiremedi

Ünlü şarkıcı Berkay'ın çocuğunu ziyaret eden Demet Akalın, hediye olarak bir düzine cumhuriyet altını taktı

Ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.



Özlem Ada Şahin 31 Temmuz 2017'de, kızı Arya'yı dünyaya getirmişti. Çiçeği burnunda anne, doğumdan sonra ilk kez bebeğinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafa aşk notunu düşen Şahin'in paylaşımı, binlerce beğeni ve yorum aldı.



DEMET'TEN ZİYARET



Geçtiğimiz günlerde ilk kez babalık heyecanı yaşayan ünlü şarkıcı Berkay, ziyarete gelmeyen dostlarına sitem etmişti. Berkay'ın sözlerine alınan Demet Akalın "Sen kurşun yediğinde yanındaydık" tepkisini göstermişti. Kısa süreli gerginliğin ardından Demet Akalın ve Berkay yanlış anlaşılmayı düzeltti. Akalın, bugün Berkay'ın kızını ziyarete gitti.



BİR DÜZİNE CUMHURİYET ALTINI!



Minik Arya'ya hediye olarak çok sayıda cumhuriyet altını alan ünlü şarkıcı, altınları Berkay'ın boynuna taktı. O anlar kameralara böyle yansıdı.