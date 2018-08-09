Berrak Tüzünataç sitem etmişti, özür geldi

Berrak Tüzünataç, bir senedir ihtiyacı olan bir kişiye burs veriyordu. Oyuncu, son bursu yatırdıktan sonra burs verdiği kişi tarafından sosyal medyadan engellendi. Çok geçmeden öğrenci genç, çektiği video ile güzel oyuncudan özür diledi

Berrak Tüzünataç sitem etmişti, özür geldi
09 Ağustos 2018 Perşembe 15:15

Berrak Tüzünataç ekran görüntüsünü paylaşarak “Bir seneden fazladır eğitimi için burs verdiğim kişi, son bursunu alıp beni bloklamış. Ahahahahahhaha. Gerçekten bu aralar insanlar ve kendim hakkımda hayatın bana öğrettiklerini sindirdikten sonra çok şükran duyacağım (umarım..) Sanırım ben tam bir saftirikim “ dedi.

'ÖZÜR DİLERİM'

Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci sosyal medya hesabında paylaştığı video ile güzel oyuncudan özür diledi.

Öğrenci genç "Berrak Tüzünataç'ı ben engellemedim. Kız arkadaşım kıskandığı için engellemiş. Özür dilerim." dedi.

Etiketler; #berrak tüzünataç #burs
Önceki Haber
Tedavi ettirdikleri kedi, taksi durağının maskotu oldu
Sonraki Haber
Araçlara zarar verip, yardım bahanesiyle dolandırdılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.