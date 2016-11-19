Beyaz: Nişanlanıyorum, ben de gazeteden öğrendim

Beyaz Show yeni yayın dönemine dün akşam yeni bir format ile başladı

Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show yeni formatı ile Kanal D ekranlarında başladı. Önceden canlı yayın ile yapılan program artık bant yayın ile yapılacak.



Geçtiğimiz yıl 'Ayşe öğretmen' krizi yaşayan Beyaz Show, yeni yayın dönemine bu şekilde başlama kararı aldı.



Beyaz'ın yeni yayın dönemindeki ilk konukları ise Serenay Sarıkaya, Simge Sağın, Ayla Çelik, Özge Ulusoy, ve Hakan Altun oldu.



Berlin'de çekilen programda Beyaz, önemli bir açıklama yapacağını söylerek heyecan yarattı. Daha sonra Beyaz, iki ay sonra nişanlanacağını söyledi. Bunun üzerine salonda alkış tufanı koptu. Daha sonra Beyaz, kendisinin de bunu gazetecilerden öğrendiğini ve çok sevindiğini söyledi. Nişanlanacağı kızı çok merak ettiğini de belirten Beyaz, düğünün ise nerede yapılacağını sordu.





