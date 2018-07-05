Bir TV daha kapanıyor!

Medyada şok bir gelişme daha yaşandı. Türkiye'nin ilk kültür ekranı olan KRT TV'nin kapanacağı açıklandı

Kültür TV’nin yayın hayatına gelecek ay son vereceği belirtildi. Açıklamanın TV’nin sahibinden geldiği belirtildi. Avukat-Yazar Fidel Okan sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında kanalın sahibiyle görüştüklerini belirterek, “Biraz önce @krtkulturtv sahibi Didem hanımla uzun bir görüşme yaptık. Şimdi aldıkları kararla KRT'nin yayın hayatına gelecek ay son vereceklerini açıkladı! ‘Bu kararı alırken çok zorlandık ya boyun eğecektik ya da kanalı kapatacaktık, mecbur kaldık çok üzgünüz’ dedi” ifadelerini kullandı.