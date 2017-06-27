Bodrum'da Demet Akalın rüzgarı esti

BODRUM'da sahne alan şarkıcı Demet Akalın kendisini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattı

Gümbet Barlar Sokağı'ndaki Posh Clup'ta sahneye çıkan Demet Akalın'ı yaklaşık 1000 kişi izledi. 'Emanet' isimli parçası ile programına başlayan ve daha sonra 'Nazar' isimli parçasını seslendiren Akalın'a 3 dansçı da eşlik etti. Sahneye parlak yeşil bir elbise ile çıkan sanatçı, zaman zaman hayranları ile sohbet etti. Sevenleri cep telefonları ile Akalın'ın fotoğrafını ve görüntüsünü çekti. Dansları ile göz dolduran Akalın, izleyenlerin bayramını kutlayarak, "İyi bayramlarımız olsun. Bugün aynı anda doğum günü olan var mı? Nüfus kağıdını gösterene benden hemen şampanya" dedi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Akalın, sevenlerine oldukça keyifli saatler yaşattı.





Kaynak: