Bu video sosyal medyayı salladı. İşte Haluk Levent'ten İzmir Marşı

Son zamanlarda dillerden düşmeyen İzmir Marşı'na bir yorum da Haluk Levent 'ten geldi.

İzmir Marşı son günlerde dillerden düşmüyor. Özellikle maça giden taraftar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylüyor.İzmir Marşı'na bir yorum da ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten geldi.18 Çanakkale Mart zaferi öncesi İzmir Marşı'nı söyleyen Haluk Levent, bağımsızlık mücadelemizde emperyalist kuvvetlere ‘Çanakkale geçilmez’ diyen bütün şehitlerimiz için seslendirdi.İzmir Marşı'nın klibinde Çanakkale Savaşı'ndan görüntüler de yer aldı. Marş sonunda Levent, Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenlere bir bir selam gönderdi.Videoda şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu koltuklar ise tüyleri diken diken etti.Haluk Levent'in bu videosu ise paylaşım rekoru kırdı. Sosyal medyada herkes bu videoyu paylaşmaya başladı. Arkasında bir orkestra ile Marşı seslendiren Haluk Levent büyük beğeni topladı.