Bülent Ersoy'dan bir ilk!

Yeni sezonun en iddialı dizilerinden biri olması beklenen Çukur adlı dizide bir ilk gerçekleşecek

Show TV'de yayınlanacak olan Çukur adlı dizinin yeni sezonun en iddialı dizilerinden bir olması bekleniyor. Dizide bir sürpriz de izleyiciyi bekliyor.



Alınan bilgiye göre dizinin ilk bölümüne Bülent Ersoy da konuk olacak. İlk defa bir diziye konuk olacak olan Ersoy, dizide İdris Koçovalı karakterini kırmayarak onunla dertleşecek ve onun için bir meyhanede şarkı söyleyecek.



Ersoy çekimlere renk katarken, set ekibini de şarkısıyla büyüledi. “Ben sadece ağzımı oynatıp playback yapmam! Türk Sanat Müziği sazlarıyla kanlı canlı okurum” diyerek şarkısını seslendiren Ersoy, hem ağladı hem de set ekibini ağlattı.



Bülent Ersoy'lu ilk bölüm ise pazartesi akşamı Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.