Büyüküstün ve Saylak, 5.5 yıllık evliliğini bitiriyor

Ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak boşanma kararı aldı

Ünlü oyuncular Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'ın boşanacağı iddiaları son günlerde magazin dünyasının sık sık gündemine geliyordu. Haberlerin gerçek olduğu ortaya çıktı.



Alınan bilgiye göre ünlü çift, 5.5 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı. Çift, boşanma davası için avukatlarına vekalet de verdi.







Toprak ve Maya isimli 5 yaşında ikiz çocukları olan çift, Asi dizisi setinde tanışmış ve sette birbirlerine aşık olmuşlardı. Çift, 2011 yılında ise nikah masasına oturup 'evet' demişlerdi.

