Büyüküstün ve Saylak mal paylaşımını yaptı. Çocuklar kimde kalacak?

Ünlü oyuncular Onur Saylak ve Tuba Büyüküstün boşanma kararı aldı. Ünlü isimlerin mal paylaşımında bulundukları da öğrenildi

Ünlü oyuncular Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün'ün birlikte rol aldıkları Gönül Çelen dizisi ile başlayan aşkları sona erdi.







Gönül Çelen dizi setinde tanışarak birbirlerine aşık olan çift, yurtdışında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çiftin ikiz kızları da bulunuyordu. Ancak bu evlilik 5.5 yıl sürdü. Alınan bilgiye göre çift boşanma kararı aldı ve konuyla ilgili avukatlarına vekalet verdi.







Çiftin boşanma kararı sonrası mal paylaşımını da yaptığı öğrenildi. Buna göre Çiftehavuzlar'da bulunan ve birlikte oturdukları 2 milyon dolar değerindeki daire ve Mercedes otomobil Tuba Büyüküstün'de kalacak.







Acıbadem'de bulunan 1 milyon dolar değerindeki daire ise Onur Saylak'ın olacak. Çiftin kızları Toprak ve Maya'nın velayetinin ise Tuba Büyüküstün'de kalacağı öğrenildi.