Can Bonomo'dan yeni albüm geliyor

Eurovision yarışmasına katılmasıyla adını duyduğumuz Can Bonomo, yeni albüm çıkartıyor

Ünlü şarkıcı Can Bonoma, yeni albümünü çıkartmaya hazırlanıyor. Bonomo'nun yeni albümünün adının 'Bulunmam Gerek' olduğu öğrenilirken, albümün ise şubat ayı sonunda çıkacağı öğrenildi.



İki yıl sonra yeni albüm çıkartacak olmanın heyecanını yaşayan Bonomo, albümün vokal koçluğunu Özge Fışkın'ın yaptığını söyledi. Bonomo, “Sevgili hocam sağ olsun, geldi çiçek gibi açtı tam orada” şeklinde konuştu.



Yeni albümü ile ilgili bilgi veren Bonomo şunları söyledi: “Albümde bir tane çok sevdiğimiz cover şarkı, bir de sözlerini çok sevdiğim ve saydığım müzisyen bir dostumla paylaştığımız sürpriz bir şarkı var. Geri kalan tüm şarkıların söz ve müzikleri bana ait. Düzenlemeler her zamanki gibi Can Saban'a, kayıt, mix ve mastering de keza yine Ali Rıza Şahenk'e ait. Bu albümde aramıza vokal koçluğu yapmak üzere yıllardır hayranı olduğumuz dostumuz Özge Fışkın da katıldı. Şimdiye kadar yaptığımız her şey çok içime sindi. Bundan sonra da öyle olacaktır. Güzel bir albüm oldu. Umarım her şey yolunda gider ve şarkılarımızı gönlümüzce paylaşabiliriz.”



Can Bonomo Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve o günden sonra tanınmıştı.





