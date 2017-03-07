Caner Erkin-Asena Atalay atışmasında son perde

Ünlü futbolcu Caner Erkin ile eski eşi Asena Atalay arasındaki anlaşmazlıklara her gün bir yenisi daha ekleniyor

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve Asena Atalay anlaşarak boşandı. Erkin daha sonrada ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi.Evlilik bitti ancak tartışmaları ise sürüyor. Asena Atalay ile Caner Erkin arasında nafakadan, çocukları Çınar'ın bakımına kadar pek çok konuda anlaşmazlık çıktı.Ünlü futbolcu son olarak oğlu Çınar'ın velayetini istemiş ve eski eşi hakkında bazı iddialar ortaya atmıştı.Eski eşinin kendisi ile evli iken üçüncü şahıslarla birlikte olduğunu öne süren Erkin, aynı zamanda eşinin çocuğuyla ilgilenmediğini ve gece kulüplerinde direk dansı yaptığını söyledi.Bu sözler üzerine Atalay'ın savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Savcılığa başvuran Atalay, eski eşinin yaptığı açıklamalarla kendisini iffetsiz bir kadın ve de anne olarak gösterdiğini söyledi. Eski eşinin kendisini itibarsızlaştırmaya çalıştığını ve de kişiliğini zedelediğini de belirten Atalay, Erkin'in cezalandırılmasını talep etti.Atalay'ın şikayeti üzerine savcılık da Erkin hakkında soruşturma başlattı.