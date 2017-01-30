Caner Erkin'den Asena'ya 'otomobil' resti geldi

Ünlü futbolcu Caner Erkin'den Asena Atalay'a karşı otomobil resti geldi

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve sunucu Asena Atala, evliliklerini dostça noktalandırmıştı. Ancak bu dostluk uzun sürmedi. Erkin, kısa bir süre önce de ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile hayatını birleştirdi. Daha sonra Asena Atalay, Caner Erkin'e icra göndererek nafakasını ödemediğini iddia etti. Erkin bunun üzerine ödemeyi elden yaptığını söyledi ancak mahkeme kararı gereği yine de ödemeyi yapmak durumunda kaldı.



120 bin TL ödeme yapan Erkin'den de otomobil resti geldi. İddiaya göre Erkin, Asena Atalay'ın babasına tahsis ettiği lüks aracı geri istedi.



Öte yandan Caner Erkin, sosyal medyada eski eşi Asena'nın evliyken başka kişilerle birlikte olduğuna dair bir yazı yazdı. Önceki akşam eşi Şükran Ovalı ile birlikte bir alışveriş merkezinden görüntülenen Erkin, gazetecilerin Asena ile ilgili sorduğu soruya, “Bir yere yetişeceğiz kusura bakmayın lütfen. Asena için bütün açıklamaları yaptım. Her şeyi de yazdım. Avukatım da her şeyi düzenli şekilde yürütüyor” şeklinde yanıt verdi.



Yazdıklarının tepki ile karşılandığı sorusuna da yanıt veren Erkin, başkalarının tepkilerinin kendisi için önemli olmadığını ve yazdıklarının doğru olduğunu söyledi.



Asena Atalay, Caner Erkin ile evli iken, ünlü şarkıcı Berkay ile bir alışveriş merkezinin bebek odasındandan çıkarkan görüntülenmişti. Berkay'a bir konseri çıkışı Erkin'in 'üçüncü şahıslar' notu hatırlatıldı. Berkay ise soruya, “Üçüncü kişiler diyor, kişi demiyor. ‘Kişiler’ olunca bir kişi olmuyor zaten. Konunun benimle alakası yok. Beni ilgilendiren bir konu değil" şeklinde yanıt vermişti.