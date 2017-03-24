Caner Erkin'den Atalay'a ikinci şok! O da iptal oldu

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve boşandığı eski eşi Asena Atalay arasındaki gelişmeler gündemden düşmüyor.

Ünlü futbolcu Caner Erkin ve boşandığı eski eşi Asena Atalay arasındaki gelişmeler gündemden düşmüyor.

Asena Atalay, Erkin hakkında nafakayı yatırmamak suçlamasıyla başlattığı 125 bin liralık icra takibi başlatmış ve bu dava geçtiğimiz günlerde düşmüştü.Atalay, Erkin hakkında bir de 451 bin 151 TL'lik icra takibi başlatmıştı. Bu icra takibi de mahkeme kararıyla durduruldu. Caner Erkin, İstanbul 3. İcra Hukuk Mahkemesi'nde hakkındaki icraya itiraz etti. Eşi ile anlaşmalı olarak boşandıklarını belirten Erkin, boşanma protokolünde de çocuğunun her türlü ihtiyacını karşılayacağını kabul ettiğini belirtti.İkili arasında imzalanan boşanma protokolünün ikinci maddesinde çocuğun genel bakım ve eğitim giderlerinin Caner Erkin tarafından karşılanacağı, onun dışında Erkin'in çocuk için iştirak nafakası ödemeyeceği belirtiliyor. Mahkeme bu maddeye dayanarak icra takibinin iptaline karar verdi.Asena Atalay'ın avukatı ise Erkin'in gösterdiği dekontların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.