Çocuklar Duymasın'ın başlama tarihi belli oldu

Bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Kanal D'de yeni bölümleriyle yayınlanacak olan dizi 23 Temmuz Pazar günü başlayacak

Çocuklar Duymasın'ın başlama tarihi belli oldu

Başrollerinde Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç'in yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi 3. kez başlama kararı aldı. Sevilen dizi 23 Temmuz Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.

Dizinin tarihinin belli olmasıyla birlikte ilk bölümün ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay'ın yer almadığı görüldü.

Etiketler; #çocuklar duymasın #kanal d
Önceki Haber
Haluk Levent, Srebrenitsa kurbanları için yürüdü
Sonraki Haber
ABD’nin Çelik Kararına Türkiye Sessiz Kalmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.