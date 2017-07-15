Çocuklar Duymasın'ın başlama tarihi belli oldu

Bir dönemin sevilen dizisi 'Çocuklar Duymasın' ekranlara yeniden dönme kararı aldı. Kanal D'de yeni bölümleriyle yayınlanacak olan dizi 23 Temmuz Pazar günü başlayacak

Başrollerinde Pınar Altuğ Atacan, Tamer Karadağlı ve Zeyno Gönenç'in yer aldığı 'Çocuklar Duymasın' dizisi 3. kez başlama kararı aldı. Sevilen dizi 23 Temmuz Pazar günü Kanal D ekranlarında yer alacak.



Dizinin tarihinin belli olmasıyla birlikte ilk bölümün ikinci fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Havuç karakterini canlandıran Furkan Kızılay'ın yer almadığı görüldü.