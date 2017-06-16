Çocuklar Duymasın yine başlıyor

Ekranların en uzun soluklu, fenomen dizilerinden Çocuklar Duymasın Türkiye’nin kanalı Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor

Çocuklar Duymasın yine başlıyor

Çocuklar Duymasın heyecan ve merakla beklenen yeni bölümleriyle Kanal D'de başlıyor! Yaz aylarında ekrana gelmeye başlayacak olan Çocuklar Duymasın yine 7’den 77’ye herkesi ekrana kilitleyecek.

Meltem karakteri ile gönüllerde haklı yerini alan Pınar Altuğ, “Taş Fırın” lakabını literatüre ekleten Tamer Karadağlı ve özlenen kadrosu yeni bölümleri ile Kanal D’de olacak.

Türk aile komedi dizilerinin en önemlilerinden; Çocuklar Duymasın, Birol Güven imzası ile yakında Kanal D’de!

Etiketler; #çocuklar duymasın #kanal d
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