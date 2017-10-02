Demet Akalın: Duyunca şok oldum!

ABD’nin Las Vegas kentinde konsere yapılan ve 50 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıdan kıl payı kurtulduğunu açıklayan Demet Akalın yurda döndü. Ekip arkadaşlarının olay anında bir AVM’de mahsur kaldığını belirten Akalın, “Halen tüylerim diken diken. Olayı duyunca şok oldum” dedi

Türk Hava Yolları (THY) uçakla saat 16.45’de Los Angeles’ten İstanbul’a gelen şarkıcı Demet Akalın, Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Las Vegas’ta yaşanan saldırıyı Türkiye’ye dönüş için bindiği uçaktan öğrenen Akalın, “Olaydan birkaç saat önce ben uçağa binmiştim. Uçakta internete zor girdim. Öğrenince şok oldum yani. Birkaç saat önce o insanlarla karşılaşabilirdim. Ne bileyim yani hep açık alanlarda gezdik orada. Yani korkunç bir şey. Ekip arkadaşlarımız da orada bir AVM'de mahsur kalmışlar. Onlarla mesajlaştım ama iyiler. Onlar biraz daha tatilini uzatmak istediler ama ben de kızmıştım onlara” dedi.





GÜVENLİĞE ARIZA ÇIKARTMIYORUM!

Türkiye’deki güvenlik önlemlerinin daha sık olduğunun altını çizen Akalın konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz bazen burada kızıyoruz ya otellerin girişinde niye güvenlik var? Ben mümkün olduğunca kimlik göstermede de hemen gösteriyorum güvenlikte hiç arıza çıkarmadan geçiyorum. Bizim ülkemiz o konuda iyi. Havalimanında didik didik aradılar. İndiğim günden itibaren hep aynı şeyi söyledim, insanlar hep elini kolunu sallaya sallaya çıkıyor. Ve yapan da Amerikalı’ymış çok üzücü ya. Şu an bile tüylerim diken diken oldu.