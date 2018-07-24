Demet Akalın'ın yeni imajı şoke etti!

Eşinin icralık olması nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın imaj değiştirdi. Akalın'ın yeni imajı şaşkınlık yarattı

Demet Akalın'ın yeni imajı şoke etti!
24 Temmuz 2018 Salı 09:40

Eşi Okan Kurt'un iş yerinin borçları nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser verdi. Akalın sahneye ise değişik bir imajla çıktı.

Spor bir kıyafet tercih eden Akalın'ın yeni saç stili de dikkatlerden kaçmadı.

Gecede Akalın'ın 10 bin TL'lik çizmeleri de dikkat çeken detaylardan biri oldu. Yaz sıcağında diz üstüne kadar uzayan çizmeleri tercih eden Akalın sahnede bol bol coştu.

Sahnede sık sık espiri yapan Akalın, izleyicileri de kahkahaya boğdu. Sevilen şarkılarını seslendiren Akalın'a izleyiciler de eşlik etti.

Sosyal medya hesabından yeni imajıyla ilgili fotoğraf yayınlayan Akalın'a bir hayranı ise olumsuz yorum yaptı. Akalın da hayranının yorumuna saygı duyduğunu ancak kendisinin de kasnak transparan elbise giymekten sıkıldığını söyledi.

Etiketler; #demet akalın #demet akalın konser #bodrum
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