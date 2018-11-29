Demet Akalın ve Okan Kurt'tan yeni haber

6 buçuk yıllık evlilikleri tek celsede biten Demet Akalın ve Okan Kurt çifti çıktıkları Paris seyahatinde barıştı. Barışma haberlerinden sonra magazin programına telefonla bağlanan Okan Kurt, "10 günde her şeyi düzelttik" dedi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz eylül ayında boşandığı 6 buçuk yıllık eski eşi Okan Kurt'la barıştı. Çiftin barışma haberini ise kızları Hira Kurt, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

Barışma sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlandı. Barışma haberlerini kabul eden Okan Kurt, canlı yayında şunları söyledi: "Yurt dışına gittik daha rahat ederiz diye 10 günde her şeyi düzelttik. Bizi rahat bırakırlarsa eşimle barışacağız. Çok zor dönemler geçirdik ailecek, ben onu çok seviyorum onunda beni sevdiğini düşünüyorum. İkna etmek için ne yaptın? Bir şey yapmama gerek yok biz oraya rahat hareket edebilmek için gitmiştik.



"HİRA BİZDEN BİR KARDEŞ İSTİYOR"

Kızım barıştığımızı ilan etti zaten. Hira bakıcısına 'annemle babam yurt dışına gidip bana kardeş yapsınlar' diyormuş.Henüz aynı evde yaşamıyoruz"



"ANNEM VE BABAM TATİLE GİTTİ"

Geçtiğimiz aylarda 6 buçuk yıllık ilişkilerinin bitirerek, hayranlarını üzen Demet Akalın ve Okan Kurt çifti barıştı. Barışma haberini ise küçük kızları Hira Kurt'tan geldi. Kurt sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Annem ve babam tatile gitti. Havaalanındalar bana oyuncak alınca gelecekler." dedi.